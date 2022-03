Droga, 9 arresti della Polizia per detenzione e spaccio - Terzo Binario News

Operazione su impulso dell’Antimafia, collegamenti con personaggi di Torpignattara e Marranella

Arrestate nove persone nell’operazione antimafia delle squadre mobili di Roma e Viterbo svoltasi ieri mattina.

Dalle prime ore della mattina la Squadra Mobile di Roma con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, dell’U.P.G.S.P. e della Squadra Mobile di Viterbo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ed emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di alcune persone ritenute altamente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e alla cessione e detenzione ai fini di spaccio.

L’intervento ha avuto impulso dalla richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, emessa dal gip del tribunale della Capitale. I nove, alcuni di nazionalità italiana altri albanese, attivi nella zona di Acilia, sono stati arrestati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

Stando a quanto emerso dalle indagini della polizia il gruppo più volte avrebbe acquistato quantitativi di droga, trasportandola poi a bordo di autovetture intestate a terze persone nascondendola infine all’interno di case e garage, con lo scopo di rifornire altri spacciatori. Alcuni degli uomini arrestati avrebbero connessioni con alcune piazze di spaccio romane, Torpignattara e Marranella. Dalle indagini pare infatti che siano emersi stretti rapporti tra il fornitore dell’associazione attiva a Torpignattara e un soggetto albanese conosciuto nel panorama criminale romano per i suoi legami con i vertici di associazioni criminali albanesi, già note in altre operazioni a Roma.

La polizia è ancora sulle tracce di un cittadino albanese, elemento di spicco della banda arrestata oggi. Irreperibile al momento in Italia e quindi ricercato anche all’estero. L’uomo in più occasioni si sarebbe avvalso della collaborazione di alcuni cittadini italiani, spesso acquirenti con compiti di “retta” o fornitori. Covi e basi strategiche per la pianificazione delle attività del gruppo sarebbero stati alcuni bar di Acilia. A Torrevecchia invece individuato dalla polizia un ampio seminterrato utilizzato come magazzino centrale della banda. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati complessivamente cinque chili di cocaina, 43 chili di marjuana e 82 chili di hashish.

La polizia specifica comunque che, stando all’attuale fase di indagini preliminari, gli uomini arrestati sono da ritenersi tutti non colpevoli fino a sentenza definitiva. (ANSA)