Drive in della Asl Roma 4: orario 7-20 ma la chiusura può anticipare - Terzo Binario News

Alle 18 dal lunedì al venerdì o alle 12 il sabato se dovessero essere presenti più di 40 automobili o persone in coda

Si comunica agli utenti che l’accesso alle tende è ai drive in della Asl Roma 4 è dalle ore 7.00 alle 20.00.

Per agevolare il lavoro dei nostri operatori ed evitare code e assembramenti, in caso in cui alle 18 dal lunedì al venerdì o alle 12 il sabato, dovessero essere presenti più di 40 automobili o persone in attesa, il drive in verrà chiuso e le persone giunte dopo quell’orario verranno invitata a tornare il giorno dopo e contestualmente si procederà a smaltire le automobili in attesa.

Tale decisione è stata presa per evitare le code che si stanno creando fino a tarda sera, si invitano pertanto gli utenti a recarsi presso i drive in nel corso della giornata e non solo il pomeriggio in modo da ridurre le attese.