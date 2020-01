La sorella lo cercava, ma lui non rispondeva. Un uomo – in zona Vigne Nuove, a Roma – è stato trovato morto. Gli agenti l’hanno trovato impiccato in casa: il dramma è avvenuto il giorno dell’Epifania. Inutili i soccorsi.

La vittima, in un biglietto, avrebbe spiegato i motivi del gesto: la morte del figlio, deceduto in un incidente stradale. Sul posto per i rilievi il personale delle Volanti e del commissariato Salario.