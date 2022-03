"Draghi mascalzone": e si getta vestito nelle vasche della Ficoncella - Terzo Binario News

Blitz fallito del professore no-green pass Davide Tutino, denunciato dai Carabinieri di Civitavecchia insieme a un collaboratore

Per Davide Tutino Finisce con una denuncia dei Carabinieri il tuffo vestito alle terme di Civitavecchia. Fallito il tentativo di azione dimostrativa del professore no-green pass, conosciuto a Roma per alcuni blitz contro il certificato vaccinale e spesso in compagnia di un no-vax conclamato come Enrico Montesano.

Nello stabilimento termale della Ficoncella, ha rimediato una sanzione amministrativa da 500 euro e il deferimento all’autorità giudiziaria per sostituzione di persona.

Nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, si è recato con un collaboratore nel piccolo stabilimento di acque sulfuree all’aperto, situato a pochi passi dall’uscita autostradale di Civitavecchia Nord.

Il collaboratore ha comprato il biglietto e mostrato il proprio green pass mentre il professore, approfittando di un momento di distrazione del personale, è riuscito a entrare passando inosservato. A quel punto, la messinscena, davanti peraltro ai pochi i frequentatori presenti delle 19.30: tutto vestito, si è gettato nell’acqua bollente urlando «Draghi mascalzone» mentre l’assistente lo stava riprendendo. I custodi dello stabilimento hanno chiamato il 112 e i militari della Compagnia di Civitavecchia sono intervenuti ricostruendo l’accaduto, sequestrando l’attrezzatura e denunciando Tutino e l’assistente per sostituzione di persona. (da Repubblica)