Dotto, tornato in canile dopo una settimana d'adozione cerca una nuova casa: è buonissimo • Terzo Binario News

Dotto è un simil labrador scaricato come merce inutile in canile già da piccolino. Noi di ADOTTAMI COL CUORE – ODV abbiamo provato a farlo uscire da quella prigione, volevamo che corresse felice e che potesse essere amato come ogni cane si merita. Gli avevamo trovato una casa dove potesse essere accudito ma dopo una settimana è tornato in canile (purtroppo i gatti dell’adottante avevano paura di lui).

Se ne sta mogio mogio nel box.

Purtroppo i cani soffrono come tutti noi se non di più.

E’ di taglia grande, per 40 kg di peso, nato nel 2019. Ha un carattere buonissimo, non dominante, è ancora molto giovane ma resterà molto buono, purtroppo è però rimasto un poco timido con le persone e un poco distaccato nei confronti dell’uomo, soprattutto ora che è tornato in canile. Necessita di percorso con un educatore. Ama fare merenda con la mela! Sta facendo della fisioterapia in acqua consigliata dall’ortopedico. Assume degli integratori per le articolazioni. Ha fatto un check completo da qualche giorno: sta abbastanza bene. Semplicemente è necessario al momento fargli seguire una dieta a base di mangime Urinary (ma nulla di preoccupante).



Compatibile con tutti i suoi simili, non compatibile con bambini; meglio una famiglia senza gatti. Questo magnifico cucciolone si trova a Milano. Verrà affidato con doppio vaccino, sverminato e con microchip. Castrato e testato per leshmania e erlichia. Per adottarlo, solo ed esclusivamente per il bene dell’animale, sarà necessario compilare un questionario conoscitivo e fare visita preaffido in base a regole da dpcm. Per maggiori informazioni, foto e video: ADOTTAMI COL CUORE – ODV;

Info@adottamicolcuore.com; Se non rispondiamo subito lasciare messaggio o mail e sarete ricontattati: 3496403337 & 3245315401