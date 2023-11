Doppio incidente mortale, muoiono Alejandro e Liviu di 30 e 40anni: salgono a 176 le vittime della strada nel Lazio • Terzo Binario News

Con gli incidenti di domenica notte salgono a 176 le vittime sulla strada di Roma e provincia. I. due distinti incidenti sono morti Alejandro e Liviu, stranieri da anni residenti nella capitale. Dito puntato contro le strade buie.

Alejandro Vladimir Guaman Ushiña, 30 anni, ecuadoregno cresciuto a Roma, è morto sulla sua Honda 125 mentre rincasava: fatale lo schianto con un’auto, una Yaris, che procedeva nel senso opposto sulla via Cassia.

L’incidente si è verificato poco dopo l’una, ma i vigili urbani del XV Gruppo Cassia hanno chiuso la strada al traffico fino alle otto del giorno successivo. Il motociclista è deceduto sul colpo, mentre l’automobilista è stato invece trasportato in osservazione al Policlinico Umberto I. La Municipale è in attesa dei risultati dell’alcoltest e del drugtest. L’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale è comunque scontata.

A Castel di Leva

Lo stesso reato sarà contestato al 50enne che poche ore prima, in via di Castel di Leva, nei pressi di un distributore di un hotel al volante della Bmw 316 ha travolto e ucciso un pedone Liviu Patrintas, un 40enne romeno che stava camminando sul ciglio della strada.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto era già deceduto. Gli agenti del IX gruppo Eur hanno proceduto con i rilievi sul luogo dell’incidente.

L’automobilista, alla guida di una bmw, si è subito fermato per chiamare i soccorsi e poi spiegato che stava viaggiando i limiti di velocità: “Ho visto la sagoma all’ultimo momento, non ho potuto far nulla per evitarla”.

Fonte, Canale10