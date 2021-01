Doppio arcobaleno sulla A12 - Terzo Binario News

Visibile anche a Ladispoli

Dopo la pioggia appare l’arcobaleno. Talvolta, come poco fa, ne appaino due.

Sulla A12, all’altezza del km 7 in direzione nord, è apparso il fenomeno ottico. Di per sé non è inusuale, anzi. Ma lo diventa, come in questo caso, quando si raddoppia.

Le nuvole minacciose permangono, tant’è vero che dell’arco si vede solo la parte iniziale.

Steso fenomeno visibile anche da Ladispoli, con un arco più ampio.