Doppio appello per due cagnoline diverse ma con uguale e urgente bisogno d'amore • Terzo Binario News

BETTY , dolcissima cagnolina di taglia media , é nata a settembre 2017. La vedete nella foto del titolo.

Buonissima, un amore di cagnolina, che farebbe felice chiunque, desiderosa di rapportarsi con i suoi simili e con gli umani. desiderosa di amore e coccole.VIENE AFFIDATA in Lombardia come membro della famiglia Telefono scrivere whatsap con presentazione Al 3381658329 – 3339521373

canilisaronno@gmail.comwww.canilisaronno.com

Anora un altro appello: “Siamo alla ricerca per questa meravigliosa tripodina di solo un anno e mezzo una mamma per sempre, lei non può stare ferma in una gabbia ha bisogno di correre e saltare per rinforzare la sua zampa anteriore,aiutarla vuol dire salvarle la salute, cerchiamo di non essere noi a condannarla”