Doppia fila fatale per un pusher: i Carabinieri arrestano un 29enne a Boccea - Terzo Binario News

Un parcheggio in seconda fila è costato caro ad un 29enne romano che, dopo aver attirato l’attenzione di una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, è finito in manette perché trovato in possesso di dosi cocaina.

I militari, in transito in via del Forte Braschi, ieri pomeriggio, hanno notato un SUV parcheggiato in seconda fila che ostruiva il transito regolare di altri veicoli ed hanno deciso di effettuare delle verifiche.

Rintracciato il conducente, i Carabinieri hanno sottoposto ad un controllo il 29enne. Dai primi accertamenti i militari hanno appurato che l’uomo ha fornito delle generalità risultate false e, dopo essere stato sottoposto ad una perquisizione, è stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire altre 38 dosi di cocaina, circa 42 g di sostanza utile per il taglio dello stupefacente un bilancino di precisione e denaro contante, ritenuto il provento dell’illecita attività.

L’arrestato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e falso è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.