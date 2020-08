Doppia batosta per il Borgo: niente campo a Marina di San Nicola e niente Promozione - Terzo Binario News

Respinta la domanda di ripescaggio al Borgo San Martino. La squadra cerite giunta al quarto posto prima dello stop dei campionati ci ha sperato fino all’ultimo ed invece dovrà ripartire dalla Prima categoria.

Il club , che ha scelto Bernardini ( nella foto) per la panchina, si proietterà al prossimo campionato con le ambizioni di sempre, ovvero salire in Promozione. Dopo Ferragosto la squadra sarà completata e si deciderà se far slittare l’inizio della preparazione ai primi di settembre.

Comunque il presidente Lupi ha confermato che sarà allestita una formazione per i primi posti al fine di centrare il passaggio in Promozione. Dispiace perché in dieci giorni sono arrivate due notizie non proprio piacevoli: la perdita nel bando di assegnazione del campo di Marina di San Nicola e il verdetto amaro del ripescaggio.