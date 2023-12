Doppia adozione del cuore per Aramis e Adenina • Terzo Binario News

ARAMIS, ANZIANO E IPOVEDENTE. LO COSTRINGONO A VIVERE DA SOLO IN UN BOX MINUSCOLO, DOVE FA FATICA A MUOVERSI, PERCHE’ NON VEDE. DA LI NON ESCE MAI, DA TANTI ANNI.Salviamo Aramis.

ARAMIS ANZIANO 35/40 KG TAGLIA GRANDE.

IPOVEDENTE IN CANILE.In canile da sempre…Mi ha sorriso quando sono entrata nel suo box ma quello che non sapete e non si vede da questa foto è come vive Aramis.Aramis vive isolato in un box minuscolo da parecchi anni.A fatica riesce a fare pochi passi in quel box angusto e nessuno lo ha mai fatto uscire in questi anni, nemmeno a me lo hanno permesso.Il suo box è uno degli ultimi in fondo al canile…dove ci sono i dimenticati, quelli che secondo loro non hanno speranza di uscire e li tengono lì a morire.Ma quando sono entrata da lui, mi ha sorriso e si è fatto accarezzare…non era arrabbiato per come è costretto a vivere…Lui ci spera ancora e ci voglio provare.Ipovedente da un occhio e coda tagliata.Adottabile centro nord Italia.Maria 340-5071137

Anche tu Aramis meriti di essere felice…E poi ecco la storia di ADENINA , da Matera,ǫᴜᴇsᴛᴏ è ɪʟ sᴜᴏ ɴᴏᴍᴇ ɴᴀᴛᴀ ɴᴇʟ 2011 ᴀʀʀɪᴠᴀᴛᴀ ᴄᴏɴ ʟᴀ sᴏʀᴇʟʟᴀ ғɪɴ ᴅᴀ ᴄᴜᴄᴄɪᴏʟᴇ ᴇ ǫᴜɪ sᴏɴᴏ ʀɪᴍᴀsᴛᴇ. Hᴀ ᴜɴ ᴄᴀʀᴀᴛᴛᴇʀᴇ ᴍᴇʀᴀᴠɪɢʟɪᴏsᴏ ᴅᴏᴠᴇ ʟà sɪ ᴍᴇᴛᴛᴇ sᴛᴀ. Dᴀ ᴜɴ ᴀɴɴᴏ ᴀ ǫᴜᴇsᴛᴀ ᴘᴀʀᴛᴇ ʜᴀ ᴘᴇʀsᴏ ʟᴀ ᴠᴏɢʟɪᴀ ᴅɪ ᴠɪᴠᴇʀᴇ sᴇ ɴᴇ sᴛᴀ sᴇᴍᴘʀᴇ sᴅʀᴀɪᴀᴛᴀ sᴜʟ ᴄᴇᴍᴇɴᴛᴏ! Sɪ ɴᴏɴ ʜᴀɴɴᴏ ᴄᴏᴘᴇʀᴛᴇ ɴᴇ’ ᴄᴜᴄᴄᴇ ᴅɪ ғᴏʀᴛᴜɴᴀ ᴛᴀɴᴛᴏ ᴄʜᴇ ɢʟɪ sɪ è ғᴏʀᴍᴀᴛᴏ ᴜɴ ʀɪᴠᴇʀsᴀᴍᴇɴᴛᴏ ɪɴ ǫᴜᴀɴᴛᴏ ɴᴏɴ ᴠᴜᴏʟᴇ ᴘɪù ᴍᴜᴏᴠᴇʀsɪ ɪɴ ǫᴜᴀɴᴛᴏ ɴᴏɴ ʜᴀ sᴛɪᴍᴏʟɪ. Pᴇʀᴄʜé ʟᴇɪ ᴀᴅᴏʀᴀ ɢʟɪ ᴜᴍᴀɴɪ ᴇ ǫᴜɪ ɴᴏɴ ᴠɪᴇɴᴇ ɴᴇssᴜɴᴏ. Pᴇʀ ʟᴇɪ ᴄᴇʀᴄʜɪᴀᴍᴏ ᴜɴᴀ ғᴀᴍɪɢʟɪᴀ ᴄʜᴇ ʟᴀ ᴀᴍɪ ᴇ ᴄʜᴇ ʟᴇ ғᴀᴄᴄɪᴀ ᴠᴇᴅᴇʀᴇ ᴄʜᴇ ʟᴀ ᴠɪᴛᴀ ɴᴏɴ è ǫᴜᴇʟʟᴀ ᴄʜᴇ ʜᴀ ᴠɪssᴜᴛᴏ ғɪɴᴏ ᴀᴅ ᴏʀᴀCʜᴇ ᴇsɪsᴛᴏɴᴏ ɪ ᴄᴜsᴄɪɴɪ sᴜ ᴄᴜɪ ᴀᴅᴅᴏʀᴍᴇɴᴛᴀʀsɪ ᴇ ᴜɴᴀ ᴍᴀɴᴏ ᴄʜᴇ ʟᴀ ʀᴀssɪᴄᴜʀɪ. Nᴏɴ è ғᴏʙɪᴄᴀ ʜᴀ sᴏʟᴏ ʙɪsᴏɢɴᴏ ᴅɪ ᴀᴠᴇʀᴇ ᴜɴ ᴄᴏɴᴛᴀᴛᴛᴏ ᴜᴍᴀɴᴏ. Cᴏᴍᴘᴀᴛɪʙɪʟᴇ ᴄᴏɴ ɪʟ ᴍᴏɴᴅᴏ. Sɪ ᴀғғɪᴅᴀ ɪɴ ᴛᴜᴛᴛᴏ ɪʟ ᴄᴇɴᴛʀᴏ ɴᴏʀᴅ ᴘʀᴇᴠɪᴏ ɪᴛᴇʀ ᴅɪ ᴘʀᴇ ᴇ ᴘᴏsᴛ ᴀғғɪᴅᴏ ᴇ ᴠɪᴀɢɢᴇʀà ɪɴ sᴛᴀғғᴇᴛᴛᴀ ᴀᴜᴛᴏʀɪᴢᴢᴀᴛᴀ. Pᴇʀ ʟᴇɪ ᴄᴏɴᴛᴀᴛᴛᴀʀᴇ ᴄᴏɴ ᴍᴇssᴀɢɢɪᴏ ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ ᴄᴏɴ ʙʀᴇᴠᴇ ᴘʀᴇsᴇɴᴛᴀᴢɪᴏɴᴇ sᴀʀᴇᴛᴇ ʀɪᴄʜɪᴀᴍᴀᴛɪ. Tɪᴢɪᴀɴᴀ 334 997 8200