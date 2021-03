Prima la denuncia per danneggiamento, poi dà fuoco ai cassonetti. È quanto accaduto sabato 27 marzo intorno alle 13. Un italiano è stato bloccato perché aveva danneggiato delle auto in via Guidubaldo Del Monte, zona Parioli.

Uscito dagli uffici della Polizia, l’uomo ha incendiato dei cassonetti. Per lui, così, è scattato l’arresto con l’accusa di incendio doloso.