Dopo Facebook il Comune di Canale Monterano debutta su Instagram e Telegram • Terzo Binario News

Con deliberazione di Giunta n. 112 del 17.11.2022 il Comune di Canale Monterano sbarca ufficialmente su Instagram e Telegram, due ulteriori strumenti di informazione e promozione del territorio che l’Amministrazione comunale ha voluto mettere a disposizione della Cittadinanza, e non solo.

L’account Instagram sarà utilizzato soprattutto come veicolo di promozione degli eventi e delle unicità del nostro territorio, andando così a raggiungere un’utenza che, stando ai dati del 2021, per più del 50% riguarda under 35. Per seguire l’account Instagram del Comune basta cercarlo alla voce comune.canalemonterano

Il canale Telegram, invece, rafforzerà la rete informativa comunale, affiancandosi al sito istituzionale ed alla pagina Facebook, permettendo ai Cittadini di ricevere direttamente sul proprio cellulare informazioni di pubblica utilità. Di seguito le indicazioni per l’iscrizione al canale:

– installare l’app Telegram dalla pagina https://telegram.org o direttamente dal “negozio on line” delle applicazioni del proprio smartphone

– aprire l’app ed inserire nel campo ricerca@comunecanalemonterano

– cliccare su “unisciti”

“L’ampliamento della comunicazione digitale comunale, oggi basata sul sito Internet e Facebook, segue due direttrici – afferma il Sindaco di Canale Monterano, Alessandro Bettarelli – da una parte l’uso di un social maggiormente orientato ai giovani, ad un linguaggio più semplice e diretto, che ha nelle immagini e nelle storie la possibilità di arrivare ad un pubblico che da noi può trovare un territorio e luoghi dal grande impatto emotivo ed esperienziale, contrapposto al turismo di massa, dove ciò che conta non è la fama della destinazione, ma la possibilità di vivere un’esperienza intima nella quale il protagonista è proprio il binomio stretto visitatore-location. Dall’altra un potente strumento di messaggistica che arriva direttamente all’interessato con aggiornamenti sulla viabilità, pubblica sicurezza, allerta meteo, variazioni orari uffici comunali, scioperi, promemoria per le scadenze, eventi in agenda, iniziative culturali e tanto altro. Due canali diversi l’uno dall’altro per portare sempre più persone a Canale Monterano e informare al meglio il cittadino. Un grazie a Sara Pulvirenti per aver lavorato a questo progetto, che speriamo piaccia fuori e dentro i confini comunali.”