Dopo 5 anni riapre la scuola Vignacce a Santa Marinella - Terzo Binario News

“Un altro, forse uno dei più importanti traguardi raggiunti da questa amministrazione che come ho avuto modo più volte di ricordare, ha ereditato dal passato una situazione a dir poco drammatica anche e soprattutto sul fronte dell’edilizia scolastica e sportiva.

È per questo motivo che quella del prossimo 13 settembre giorno di ripartenza dell’anno scolastico credo possa rappresentare in questo specifico frangente una data storica per la nostra città, e soprattutto per una larga fetta della popolazione che, per anni a causa della sciatteria di quanti ci hanno preceduto aveva portato alla chiusura per inagibilità non solo del Plesso di Via Calabria che oggi noi riconsegniamo ai cittadini nella sua rinnovata e più sicura veste, ma anche tutti gli impianti sportivi quali la palestra dell’istituto Carducci che andremo a inaugurare a breve.

In realtà se non ci fossero stati dei ritardi dovuti al covid, che hanno costretto ad alcune sospensioni, il Plesso Vignacce avrebbe potuto riaprire i battenti già alcuni mesi fa ma, l’importante ora, è solo guardare con ottimismo al futuro, al futuro delle nuove generazioni di questi nostri figli che oggi possono tornare ad essere ospitati in un edificio sicuro e confortevole.

Questo dopo 5 anni di chiusura e dopo che precedentemente sempre a causa di quella colpevole mancanza di volontà di risolvere le questioni amministrative e le problematiche della città aveva fatto si che una perizia che evidenziava potenziali pericoli crolli della scuola Vignacce rimasse in un cassetto fino a quando non si dispose la chiusura della scuola e il trasferimento di tutti gli alunni per motivi di sicurezza. Per questi ed altri mille altri buoni motivi ritengo che tutti, lunedì prossimo, genitori e insegnanti personale amministrativo possano vivere un momento di grande emozione.

Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici che hanno seguito l’iter e in particolare l’assessore alla pubblica istruzione, l’architetto Stefania Nardangeli che si è spesa in prima persona per arrivare oggi alla riapertura di questa bellissima scuola”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei