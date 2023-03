Donne, vita e Libertà, l'8 marzo di santa Marinella è anche di lutto per Alessio Falasca • Terzo Binario News

“Giornata di grande riflessione quella dell’8 marzo presso il Comune di Santa Marinella – raccontano il sindaco Pietro Tidei e la consigliera delegata al centro storico Maura Chegia – risvegliatosi dalla terribile comunicazione dell’incidente stradale avvenuto nella notte scorsa dove ha perso la vita un ragazzo di 31 anni mentre si trovava a festeggiare il compleanno.

Una notizia che non ci ha lasciati indifferenti al punto che avevamo pensato di sospendere la manifestazione che si sarebbe dovuta tenere nel pomeriggio, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Nonostante la tragica vicenda, abbiamo ritenuto di non sospendere l’iniziativa, in quanto la nostra intenzione non era fare festa bensì dare voce ad un momento di riflessione su quello che sta accadendo nel Mondo, dove la donna continua ad essere oggetto di persecuzione e violenze”. Un pomeriggio di condivisione a cui hanno preso parte anche gli studenti dell’I.C. Piazzale della Gioventù e del Liceo Scientifico Linguistico e Musicale Galileo Galilei, in compagnia dell’Associazione Culturale Le Voci con il reading di testi di donne iraniane e afgane e dell’Associazione Sinphonica_Mente per un contributo musicale che si è poi concluso con la performance dell’attrice Francesca Antonelli. “Appuntamento – ha spiegato il sindaco Tidei – che si è svolto nel cuore del centro storico, nella nostra caratteristica Piazza Trieste, tornata ad accogliere iniziative culturali sempre più importanti. Rivolgo un pensiero a tutte le donne, madri a cui sono stati sottratti i figli con la speranza di offrire loro un futuro migliore, lontano dalle costrizioni della loro esistenza. La nostra solidarietà è rivolta a tutte coloro che vogliono sottrarsi alla continua repressione dei Paesi di appartenenza con l’augurio che possano riavere presto la libertà che meritano” ha concluso il primo cittadino.

“Donne, vita e Libertà, è questo lo slogan dell’iniziativa con cui la Consulta delle Donne di Santa Marinella, di cui sono presidentessa – spiega Chegia – ha voluto intitolare la celebrazione dell’8 marzo, organizzata con la collaborazione dell’amministrazione comunale, della Biblioteca A. Capotosti, dell’Associazione Le Voci e dell’Associazione Sinphonica_Mente. Quest’anno a rendere tutto ancora più significativo e toccante abbiamo ricevuto anche il sostegno degli studenti degli istituti scolastici del territorio che con i loro messaggi di solidarietà e molteplici performance hanno reso la manifestazione ancora più sentita e di alto livello. Ringraziamo chi ha contribuito perché come in tutte le cose è l’unione che fa la differenza e il fatto che siano stati presenti anche i ragazzi delle scuole è un messaggio positivo in quanto crediamo che soltanto loro possano contribuire a cambiare il mondo”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei