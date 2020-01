Donna scippata con il 'trucco delle chiavi' poi ha un malore: è grave - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Una donna di 61 anni ha avuto un malore dopo essere stata scippata della borsa con il trucco delle chiavi. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio in via dei Giardinetti. A contattare le forze dell’ordine è stato il figlio della donna, mentre già si trovava in ospedale, al Policlinico di Tor Vergata.

La 61enne è stata sottoposta a un intervento chirurgico nella notte e versa in gravi condizioni.

Sulla vicenda indaga il commissariato Casilino.