Donna obesa salvata dai pompieri all'Acquatraversa - Terzo Binario News

Alle ore 14 circa, la Squadra 8A del distaccamento di Monte Mario, con l’ausilio del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dell’Autoscala AS/1, sono intervenute per il soccorso di una donna obesa, caduta in casa, in Viale Cortina d’Ampezzo,277.

Nell’impossibilità di far passare la barella con la donna sopra dal vano scala, i Vigili del Fuoco intervenuti hanno operato con l’autoscala e tecniche SAF, trasportando l’infortunata, con una barella bariatrica, dal secondo piano della palazzina al piano terra assicurando la stessa alle cure del 118 e trasportata all’ospedale Gemelli.