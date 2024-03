La 37enne trasportata in codice rosso per dinamica all’ospedale San Camillo

Incidente in via dello Statuto, all’altezza del civico 29. Una donna italiana di 37 anni, alle 9,20 di ieri – 11 marzo – è stata investita da una Smart ForTwo. La donna è stata trasportata in codice rosso per dinamica all’ospedale San Camillo.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo Trevi.