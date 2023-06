Donna e uomo trovati morti a Roma • Terzo Binario News

Una donna e un uomo sono stati trovati morti, oggi 13 giugno, a Roma. Secondo quanto appreso, i due erano conviventi. Sul posto i carabinieri della Compagnia Roma Eur.

Dalle prime informazioni raccolte, la donna è stata trovata riversa nel letto di un’abitazione, in via Adolfo Consolini. Il corpo senza vita dell’uomo – forse a causa di un colpo di pistola – era in un’auto, all’interno del parcheggio di un centro commerciale. Indagini in corso, nessuna ipotesi al momento è esclusa.