Donna al party di Ladispoli si contagia e con lei la madre anziana che muore - Terzo Binario News

Una mamma, positiva Covid, organizza due feste di compleanno per il figlio. Sessanta invitati, tutti finiti in quarantena. Una donna partecipa al party si contagia e infetta la madre, una nonnina, che è morta. È quanto riportato da Il Messaggero in un articolo a firma di Lorenzo De Cicco.

Come riportato da Terzo Binario l’11 ottobre, la donna con tosse e qualche linea di febbre, racconta di aver organizzato due appuntamenti – da trenta partecipanti ciascuno – per celebrare gli otto anni del figlio. Alla fine, sessanta persone finiscono in isolamento fiduciario fino all’esito del risultato del tampone.

Simona Ursino, direttrice del Servizio di igiene e salute pubblica della Asl Roma 4, sulle colonne del quotidiano romano afferma: “Abbiamo avuto una vittima correlata alla festa con la mamma di Ladispoli”. A perdere la vita, come detto, la mamma di una donna presente al party che si era contagiata.