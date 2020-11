Donazione di Tirreno Power all'Isis Calamatta di Civitavecchia - Terzo Binario News

Sostegno per l’allestimento dei laboratori

Tirreno Power ha ceduto all’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Calamatta di Civitavecchia strumentazione, arredi e materiale di consumo per migliorare ed aumentare le postazioni tecniche dedicate agli studenti. In particolare è stato allestito il laboratorio di chimica analitica e strumentale e potenziata la strumentazione del laboratorio di microbiologia per il nuovo indirizzo tecnico Chimica, materiali e biotecnologie.

I laboratori sono frequentati da oltre cento studenti che avranno la possibilità di acquisire competenze tecnico-scientifiche rilevanti e affini alle richieste dello specifico settore professionale. Ora potranno contare anche sulla disponibilità di alcuni grandi strumenti come diversi tipi di spettrofotometri.

Dice Giovannina Corvaia, Dirigente Scolastico dell’Isis Calamatta: “L’attività laboratoriale rappresenta una peculiarità di questa particolare scuola a carattere tecnico scientifico ed è indispensabile alla formazione di studenti che devono avere solide competenze specifiche direttamente spendibili nel mondo del lavoro. Grazie a Tirreno Power ora abbiamo de laboratori in grado di migliorare l’esperienza e la competenza dei nostri ragazzi”.

Dice Alessandro Rech, Responsabile della Centrale di Torrevaldaliga Sud di Tirreno Power. “La formazione tecnica offre sbocchi professionali crescenti. Al fianco dell’istruzione offerta dai docenti è necessario avere confidenza con le strumentazioni di laboratorio. Siamo convinti che investire nelle competenze sia oggi la chiave dello sviluppo delle persone e del Paese”.