Donato un defibrillatore alla Rugby Ladispoli dalla Avo - Terzo Binario News

“Presso l’Oratorio San Michele Arcangelo di Cerveteri, si è svolto un piccolo evento per un’importante occasione, per la quale tutta la società ASD U.R.L. tiene a ringraziare nuovamente l’Associazione Volonteri Ospedalieri.

Alla presenza dell’Assessora al Comune di Cerveteri Federica Battafarano, al rappresentante della struttura ospitante Stefano Bruschi e al Presidente della società nonché dei suoi soci e rappresentanti, infatti, la AVO ha fatto dono all’Unione Rugby Ladispoli di un defibrillatore.

Dispositivo medico che, nonostante l’augurio di non doverlo mai utilizzare, può essere ed è stato in passato provvidenziale in molte occasioni.

Il gesto della AVO è per noi un grande riconoscimento, espressione di apprezzamento per il lavoro svolto che ci riempie di orgoglio e ci spinge a voler continuare a far bene.

A supporto di questo bellissimo e apprezzatissimo dono anche il buffet

offerto da Pasta Passione, che ha contribuito ad allietare i presenti in una giornata altrimenti ricordata principalmente per i nubifragi e gli allagamenti.

L’U.R.L. ringrazia ancora tutti i presenti, la struttura per l’ospitalità,

il catering, ma soprattutto la AVO per il grande gesto di solidarietà!

Grazie anche ad Asso Locali per il sostegno quotidiano in questo anno difficile”.

Url Ladispoli