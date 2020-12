Donato Mauro su Bracciano: "Una rinascita è possibile" - Terzo Binario News

I”n questo periodo di solito si redige il bilancio dell’anno che sta per finire ed io ho cercato di farlo nei precedenti 4 anni trascorsi in qualità di consigliere comunale, ma al termine del 2020 la narrazione assume un significato diverso dal consueto.



L’attuale situazione caratterizzata da una difficilissima congiuntura socio economica oltre che sanitaria riguarda tutti gli aspetti della nostra vita,la parte intima, che ci vede spesso chiusi nei nostri pensieri e preoccupazioni, in ansia per i nostri progetti messi in forse, e la parte relazionale divenuta problematica anche con le persone a noi vicine.

E’ una crisi che interpella la responsabilità quali cittadini della nostra nazione e quali cittadini di Bracciano.

Dobbiamo essere consapevoli che ne usciremo mettendo in pratica concretezza e solidarietà che, per quanto ci riguarda da vicino, si possono attuare solo mediante il radicale cambiamento del modo di fare politica che ha caratterizzato l’azione di quasi tutte le amministrazioni che si sono succedute.

Qui non si intende colpevolizzare nessuno in particolare,ciascuna amministrazione ha commesso errori presumibilmente in buona fede fino a prova contraria,ma è del tutto evidente l’inadeguatezza dell’attuale amministrazione sotto il profilo socio economico.

Il paese è chiamato a rendersi conto che la realtà e le priorità di oggi non corrispondono più a quelle di qualche anno fa.

Ci troviamo inevitabilmente di fronte ad un bivio:

continuare a sostenere compagini politiche infiltrate e condizionate da portatori di interessi personali,con il conseguente spreco di denaro,incuranti del bene comune,disattenti alle problematiche sociali oppure contribuire alla costituzione di una maggioranza e una giunta rappresentative di tutte le realtà positive e produttive della nostra comunità

E’ una scelta a cui non possiamo sottrarci pena il declino irreversibile di Bracciano che già risulta indietro rispetto ai paesi che si affacciano sul lago e agli altri vicini.

Il 2021 si presenta come un anno decisivo per l’Italia e di riflesso anche per Bracciano.

Al Comune saranno trasferiti consistenti fondi provenienti dai vari decreti, dalla manovra economica e soprattutto derivanti dal “recovery plan” e conseguenti ad altri provvedimenti europei.

Oltre al governo e al Parlamento della Repubblica anche noi come ente locale siamo e saremo chiamati a programmare e progettare per quanto di competenza l’utilizzo dei fondi conformemente alle indicazioni della commissione europea riguardanti la digitalizzazione,l’economia verde(green economy),la parità di genere,la formazione scolastica,la salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico ,il turismo ecc.

In sintesi risulta inderogabile operare concretamente per realizzare le condizioni per lo sviluppo sostenibile ,per la migliore formazione dei giovani e per gli investimenti in grado di creare posti di lavoro.

Tornando alle scelte che saremo chiamati a fare,onestamente c’è qualcuno che possa ritenere ancora adeguata una maggioranza e una giunta rispettivamente eletta e costituita con criteri non rispondenti alle esigenze di Bracciano?

E’ un interrogativo che ci dobbiamo porre tutti noi cittadini per portare avanti un discorso verità, superando le logiche legate alle famiglie ,ai parenti, agli interessi convergenti di qualche gruppo di interesse ma lontani dall’interesse della comunità.

E’ l’unico modo per costituire un’alternativa credibile,con le carte in regola per competenza,capacità manageriale,cultura ,etica politica e vocazione solidale verso i più deboli.

Tutti coloro che auspicano la discontinuità con le logiche del passato dovrebbero contribuire con il proprio impegno,con idee ,progetti e suggerimenti da fare confluire in una visione condivisa del paese che vogliamo.

Peraltro, sotto un certo punto di vista si parte da una posizione di vantaggio poiché le notevoli potenzialità di Bracciano fin qui non sono state prese in esame

E’ giunto il momento e non si può più rimandare.

Meritevole della massima attenzione è il tema dei giovani che costituiscono il futuro di Bracciano ed è nostro dovere metterli nelle condizioni di esprimere le loro capacità negli studi e nel lavoro e il loro talento nello sport,nella cultura e nell’arte.

Particolare sensibilità deve animare l’azione politica nei confronti del tema femminile, a tutte le donne è necessario offrire le migliori opportunità di lavoro,garantendo anche alle mamme la disponibilità della scuola dell’infanzia e di asili gratuiti affinché siano messe nelle condizioni di contribuire in misura crescente allo sviluppo della comunità.Tutti gli studi e gli istituti di ricerca dimostrano che ove le donne hanno pari opportunità la qualità della vita è migliore sotto tutti i punti di vista.

La situazione in cui ci troviamo inedita e imprevedibile si supera tutti insieme, instaurando un clima connotato dal rispetto reciproco e non alimentando contrapposizioni inutili,alimentando rabbia inconsulta e maldicenze gratuite.

L’esperienza che stiamo vivendo è molto impegnativa,richiede il nostro massimo impegno nell’evidenziare la nostra umanità contro la banalità ,ritrovando la prossimità verso gli altri concittadini.

La speranza di cambiamento si sente nell’aria,si avverte dagli sguardi,dobbiamo essere consapevoli che siamo tutti nella stessa barca.

Se remiamo Insieme nella stessa direzione la rinascita è possibile.

Con i più fervidi auguri di un 2021 migliore per tutti i concittadini.

Donato Mauro