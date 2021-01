Donato Mauro: "Non sarà l'asfalto a salvare l'amministrazione di Bracciano" - Terzo Binario News

“Trascorso poco tempo dall’insediamento della amministrazione Tondinelli si sono palesate inadeguatezza , mancanza di compattezza della Giunta e assenza di una visione delle reali priorità della nostra comunità e dello sviluppo sostenibile di Bracciano.

Inadeguatezza non solo della azione politica ma anche della capacità di scelta degli assessori, capi area e dei più stretti collaboratori.

Abbiamo assistito a un andirivieni di un numero mai visto di assessori, capi area e di segretari generali.

La giunta ha perso un Vice Sindaco che stava operando bene, un assessore alla cultura per motivi ai più oscuri , capi area e dirigenti di indubbio valore ma poco inclini a compromessi ,fino ad arrivare recentemente alle dimissioni dell’avvocato Marcantoni, uno dei consiglieri che tanto aveva contribuito con i suoi voti a formare l’attuale maggioranza.

In sua sostituzione oggi è subentrato Pasquale Vitale in ottemperanza delle norme vigenti. Vitale che pure aveva sostenuto la candidatura Tondinelli si è collocato all’opposizione motivando con lucidità e coraggio la sua decisione in una nota presentata in consiglio comunale.

Nella nota chiarisce la sua posizione che deriva dalla costatazione che:

-” l’amministrazione è rimasta lontana dai problemi della gente che è sfiduciata. La reticenza nel rispondere al grido di aiuto delle realtà locali( Associazioni e Comitati, genitori e figli, persone in difficoltà..in una parola, i Cittadini) è talmente assordante che hanno attirato il vostro interesse più i commenti negativi alla ricandidatura del Sindaco che le nostre frazioni abbandonate anche da Voi a loro stesse per esempio:

sono state tradite le aspettative cittadine ( molti ricorderanno i vostri – si perché sono ben due inutili programmi elettorali) e l’evidente incapacità di governo, con una totale assenza di una pianificazione , la scelta all’immobilismo, contrapposta all’azione, non vi farà ricordare per aver fatto qualcosa di buono per la Comunità.

Dunque la forza di noi altri – e sono convinto sia la maggioranza dei Braccianesi- è che manca poco. Non vi basterà l’asfalto elettorale o qualche intervento dell’ultima ora ( i fondi sono stati nella vostra disponibilità dal primo giorno dopo l’insediamento) Non siete ,e l’augurio dei più ,è che non sarete il futuro di questa comunità che deve tornare a risplendere.”

A questo punto, personalmente auspico la presa di coscienza anche da parte di altri consiglieri di maggioranza per agire in questi pochi mesi che ci porteranno al cambiamento dell’amministrazione, come si aspetta la stragrande maggioranza dei cittadini , e operare finalmente nel campo delle reali priorità sotto il profilo sociale, del lavoro e dello sviluppo sostenibile in una dimensione di condivisione delle scelte tra Comune e Comunità”.

Donato Mauro