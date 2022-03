Donati ai profughi ucraini 12mila litri di latte - Terzo Binario News

Le cooperative rappresentanti della gran parte della produzione del latte locale hanno deciso di testimoniare il senso di squadra e coesione dell’intera filiera produttiva del Lazio con un forte gesto di solidarietà.

I produttori hanno deciso, infatti, di inviare aiuti umanitari alla popolazione Ucraina.

Il primo furgone, brandizzato occasionalmente con due bandiere dell’Ucraina a forma di cuore, è partito dalla sede della azienda Ariete Fattoria Latte Sano con circa 12.000 litri di latte a lunga conservazione e 6mila brik di latte e cacao prodotti con latte del Lazio ed altri prodotti UHT.

Alla guida del veicolo lo stesso presidente della Fattoria Latte Sano, Marco Lorenzoni, che ha voluto portare personalmente i prodotti caseari presso la Basilica minore di Santa Sofia in via Boccea a Roma.

“Con questa donazione – ha detto il presidente Lorenzoni – la filiera unità dimostrano di avere un grande cuore, malgrado stanno vivendo un momento di difficoltà a causa della crisi in atto. La scelta di guidare personalmente il camion nasce invece dal fatto che sono particolarmente legato a quel territorio per motivi familiari e quindi ho sentito il dovere di testimoniare in maniera concreta la mia vicinanza e quella dell’azienda che presiedo al popolo ucraino”.