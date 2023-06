Dona il sangue e salva una vita, appuntamento domenica 2 luglio a Cerenova • Terzo Binario News

“Metti in circolo il tuo amore, dona il sangue!”, questo il messaggio con cui l’Associazione Ad Spem nella mattinata di domenica 2 luglio, dalle ore 08:00 alle ore 11:30 sarà in Via Etruria Meridionale n.13, davanti il Garden Fruit di Cerenova, per una giornata dedicata alla raccolta del sangue.

Donare il sangue significa donare vita, per questo l’Associazione invita la cittadinanza tutta a partecipare. Per informazioni chiamare il numero 0649976427/28 oppure inviare una e-mail a info@adspem.org. Per prenotarsi per la donazione, indicare il proprio nome e cognome, la data del 2 luglio e il punto di raccolta di Cerenova e un numero di telefono.

Si ricorda infine che in fase di dichiarazione dei redditi è possibile donare il proprio 5×1000 ad Ad Spem. Si può indicare il Codice Fiscale 96084770583