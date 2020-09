Don Giovanni lascia Quadroni, il saluto da Manziana: "Ci mancherai" - Terzo Binario News

“Domenica mattina la nostra comunità, alla presenza del Vescovo della nostra diocesi S.E. Mons. Romano Rossi che ringrazio nuovamente per essere sempre vicino alle parrocchie del nostro paese, ha salutato con affetto Don Giovanni Carafa che dopo 40 anni lascia la Parrocchia di Quadroni.

Don Giovanni è stato per il nostro paese ed in particolare per Quadroni un importante punto di riferimento, capace di coinvolgere tutti, giovani inclusi. Lo ha sempre fatto con generosità, schiettezza e allegria, incentrando il suo operato sulla sincera collaborazione.

A riprova di questo c’è ad esempio la sinergia fraterna che ha sempre favorito tra la Parrocchia e le varie Amministrazioni comunali che di volta in volta negli anni si sono succedute alla guida del paese.

Ricordo la raccolta fondi che fece, contribuendo in prima persona, per gli arredi interni della Chiesa di Santa Maria del Carmine e la faccia degli operai a lavoro proprio presso la stessa chiesa per la realizzazione del restauro conservativo realizzato con fondi europei ottenuti dal Comune. Mi dissero che raramente avevano conosciuto un sacerdote così.

Don Giovanni, nei quasi 50 anni trascorsi nel nostro paese, ci ha fatto innumerevoli doni ma credo che il più grande sia stato quello di contribuire a rendere Quadroni un angolo di felicità, in cui tutti si conoscono, si salutano, gioscono e piangono insieme per ciò che accade.

Una comunità coesa, a misura d’uomo e cresciuta intorno a Lui. Non è un caso se in occasione della cerimonia di saluto nessuno ha voluto mancare: a questo proposito ringrazio sentitamente il personale comunale che ha curato l’allestimento, il personale della Polizia Locale che, nonostante le votazioni in corso, ha garantito la viabilità, il vivaio Casaccia che ha fornito gli addobbi floreali, il Quadroni Vocal ensamble e il Maestro Massimo Paffi che hanno animato la Santa messa, la Contrada del Lupo, le donne della Parrocchia e il Centro anziani di Quadroni che hanno come sempre dato il loro contributo e le “Zucche allegre” che hanno messo a disposizione i loro lavori all’uncinetto per impreziosire la piazza… ognuno ha lavorato al meglio per rendere indimenticabile quel momento.

Grazie di cuore, Don Giovanni, sei e sarai sempre nel cuore della nostra comunità!”

Il Sindaco Bruno Bruni

Foto di Centro Anziani Quadroni e Massimo Paffi