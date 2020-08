Don Bosco: chiedono elemosina ad anziano e provano a rapinarlo - Terzo Binario News

Arrestate una 31enne e una 35enne

Si avvicinano ad un anziano per chiedere l’elemosina e tentano di rapinarlo. È successo al Don Bosco, in via Ponzio Comino. Una 31enne e un 35enne sono state arrestate dalla Polizia.

Le due giovani, con la scusa di chiedere l’elemosina, si sono avvicinate avvicinate alla vittima, poi lo hanno strattonato e gli hanno aperto il borsello, portandogli via il portamonete.

Le ragazze, che non sono riuscite nel loro intento poiché nella concitazione hanno fatto cadere il ‘malloppo’, sono state immediatamente bloccate dagli agenti. Per la coppia l’accusa è tentata rapina aggravata in concorso.