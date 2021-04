Domus del Cappelletto messa in sicurezza - Terzo Binario News

“Il sito archeologico denominato Domus del Cappelletto è stato messo in sicurezza.

Il 31 gennaio 2021 lanciammo un appello alle istituzioni competenti per mettere in sicurezza la Villa Romana Domus del Cappelletto presso La Frasca.

Grazie all’intervento d’istituzioni e associazioni da alcuni giorni è stata istallata una nuova recinzione, una protezione necessaria, non solo per evitare che venissero asportati parti degli reperti archeologici, ma anche per prevenire eventuali incidenti.

Vogliamo ringraziare: l’Ing. Giuseppe Solinas dell’ Ufficio Tecnico dell’AdSP, Il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente Manuel Magliani, l’ Associazione La Civetta di Civitavecchia e Simona Ricotti del Forum Ambientalista per essersi attivati al raggiungimento dello scopo.

Con “l’auspicio” che vengano installati i pannelli informativi del sito archeologico per valorizzare queste patrimonio culturale cittadino”.

Jessika K. Pinget B. e Simone Di Mauro