Domenico Arcangeli di Tolfa festeggia 101 anni - Terzo Binario News

Un compleanno speciale a Tolfa. Si tratta di quello del Signor Domenico Arcangeli, in arte Meco, che proprio ieri ha festeggiato 101 anni. A porgergli gli auguri, la Sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio che con la fascia tricolore e accompagnata dalla Banda Musicale Giuseppe Verdi di Tolfa si è recata in visita al Signor Domenico per porgergli un caloroso augurio a nome di tutta la cittadinanza.

Si conferma terra longeva Tolfa, che proprio alcune settimane fa aveva festeggiato i 109 anni di nonna Fiorina.