Domenica torna la stagione di spettacoli alla Cittadella della Musica di Civitavecchia • Terzo Binario News

La seconda edizione di “E..state in giardino” propone 13 appuntamenti

Dal 25 giugno inizierà la seconda edizione della rassegna artistica “E…state in giardino”, che rientra nel cartellone estivo a firma del Comune di Civitavecchia.

Il luogo degli eventi sarà il giardino della Cittadella tranne l’evento del 26 giugno che si terrà a piazza Fratti alle 19:30.

Molte le novità di quest’anno. Innanzi tutto gli eventi sono tutti garantiti perché in caso di mal tempo si terranno all’interno della struttura. Il numero degli appuntamenti è più che raddoppiato rispetto alle precedente edizione.

“Siamo passati da 6 a 13 eventi….- spiega per l’organizzazione Felice Tazzini -. Anche la dotazione tecnica è migliorata poiché il palco è più grande, ci saranno più luci e per gli serate jazz ci sarà un pianoforte a coda. Come lo scorso anno vi saranno proposte per tutti gusti visto che ci saranno spettacoli di teatro, musica corale, musica jazz, musica pop, musica dance, musica swing e perfino una conferenza tenuta da un vincitore del premio Strega”.

Si ricorda che l’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito fino ad esaurimento posti (200) e gli orari degli spettacoli è alle 21:30. Non c’è bisogno di prenotare.