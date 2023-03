Domenica torna il Car Boot Sale al "Da Vinci" di Fiumicino • Terzo Binario News

Una domenica all’insegna dello shopping, della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa ‘Car boot sale’ fissata in calendario domenica 2 aprile, presso il centro commerciale Da Vinci, al centro del parcheggio del Da Vinci Village.

L’evento si terrà di fronte al Bar Bonetti – Da Vinci Village a Fiumicino.

Il mercatino è riservato ai privati senza Partita Iva, e la merce in vendita deve essere necessariamente usata o cmq non provenire da un’attività commerciale.

Un mercato estemporaneo di auto con il cofano aperto, come se fossero le vetrine di piccoli negozi, dove i clienti potranno acquistare oggetti ancora in buono stato. Un modo originale per liberarsi di cose che non si usano da anni, in un’ottica di sostenibilità. Il mercatino sarà anche un’occasione per stare in compagnia all’aperto. Il centro commerciale ‘ Da Vinci’ ha ottenuto il riconoscimento di eccellenza “Breem”, una tra le certificazioni più importanti a livello internazionale, che valuta il livello di sostenibilità ambientale degli edifici.

Orari: appuntamento 8,30, inizio manifestazione 10 fino al tramonto

WILLOVE organization Info e prenotazioni: willove@live.it