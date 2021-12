Domenica Pugni di Natale a Valcanneto - Terzo Binario News

“Pugni di Natale”, la grande boxe ma anche tante iniziative per tutta la famiglia, tra animazione, stand di artigianato ed enogastronomici, animazione per bambini e musica.

L’appuntamento è per domenica 19 dicembre a partire dalle ore 10:00 presso il Pallone Geodetico di Valcanneto, organizzata dalla FLT Boxe con il Patrocinio degli Assessorati alle Attività Economiche e Produttive e Politiche Culturali e Sportive.

Ricco il programma della giornata, un cartellone di eventi che coniugherà la tradizione natalizia al grande sport, con esibizioni di atleti professionisti che regaleranno un grande spettacolo.

“Un’iniziativa per incontrarci, per trascorrere una giornata insieme, pensata per tutta la famiglia che come Assessorato sono felice di poter sostenere – dichiara l’Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cerveteri Luciano Ridolfi – dalla mattina fino al tardo pomeriggio, simpatici momenti di intrattenimento e divertimento per i bambini ed eventi sportivi per i più grandi.

Ci saranno ovviamente stand di artigianato, eccellenti anche per delle idee regalo e punti ristoro dove poter mangiare prodotti genuini e di varia natura. Vi aspetto numerosi. Sarà occasione anche per scambiarci gli auguri di un sereno Natale”.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e sarà regolamentato dalle vigenti normative anti-covid 19.