Domenica omaggio a Lara Calisi dell'Orchestra Rossellini a Cerveteri - Terzo Binario News

Prosegue con successo la stagione musicale autunnale del Comune di Cerveteri, che è in corso presso il Granarone tutte le domeniche pomeriggio fino al 29 novembre.

Il Sindaco Alessio Pascucci e l’Assessore alla Cultura Federica Battafarano hanno deciso che, pur in assenza di pubblico per le ultime disposizioni del Governo, proseguirà regolarmente la stagione cameristica dell’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini, nella forma della “diretta streaming” sui diversi social Youtube, Facebook, Instagram, Twitch.

Dopo i primi tre concerti classici dedicati alla celebrazione del 250° anniversario della nascita di Beethoven, che hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico (e non solo nazionale) Domenica prossima, 8 novembre, la Rossellini presenta un concerto pop dedicato a Lucio Battisti e Lucio Dalla, “Luci nel Cielo”, che sarà tenuto dalla band del Centro di Formazione Musicale “Altrosuono”, e che sarà dedicato alla memoria di Lara Calisi, recentemente scomparsa.

“Ricordare Lara, nel primo concerto che possiamo tenere nel nostro territorio durante il lockdown, ci commuove profondamente e ci darà modo di esprimerle il nostro affetto sentendola vicina in ciò a cui teneva più di tutto: il concerto dal vivo”, ricorda Franco Pierucci, chitarrista del gruppo.

“Riunirci tutti nel ricordo di Lara sarà per noi una emozione straordinaria” interviene Luigi Maio, pianista di Altrosuono. “Lara, nei nostri concerti ha sempre rappresentato l’anima e la voce guida, perché non era solamente la presentatrice, ma il filo conduttore di ogni brano che introduceva con aneddoti, storie e particolari che preparavano ogni brano con l’atmosfera giusta. Avrebbe dovuto partecipare anche a questo e per questo sentiremo terribilmente la sua mancanza.”

“Sono anni che Lara era nello staff anche della Rossellini, non solo per i concerti pop ma anche per i concerti sinfonici, e siamo particolarmente emozionati di poterla ricordare in un evento a cui potranno unirsi a noi così tanti ascoltatori proprio attraverso i canali social, che erano il principale spazio di lavoro e di presenza di Lara”, conclude Giacomo Bellucci, Direttore Artistico della Rossellini.

Il concerto, in streaming, avrà inizio alle 17,30. Siete invitati tutti a collegarvi ed a seguirci con un buon impianto audio, in modo da rivivere, a casa vostra, il “sound” di un concerto in piazza, per un risultato ricco di emozioni, come il nostro ultimo concerto in Piazza S. Maria a Cerveteri, nell’estate 2019 e presentato da Lara a cui parteciparono oltre 800 persone.

La band è composta da:

Alessandro Pitoni: voce

Tonino Leoni: voce e chitarra

Franco Pierucci: chitarra

Luigi Maio: tastiere

Alessandro Cefalì: basso

Salvatore Mennella: batteria