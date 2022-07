Domenica Ladispoli ricorda Tiziana Errani con una festa in piazza Rossellini • Terzo Binario News

“Tiziana Errani è morta lottando contro il mostro del secolo, un tumore , ma non si è mai arresa.

Ha aiutato tante persone a Ladispoli, Cerveteri e Cerenova ha adottato famiglie indiane per dar loro la possibilità di crearsi una vita nuova.

Ha ballato in piazza per beneficenza per circa 20 anni, ha unito le comunità, aiutato ragazzi, insegnato all’oratorio di Ladispoli.

Era molto religiosa e la sua fede la trasmetteva con amore a ogni persona. Ha cresciuto molti bambini di Ladispoli, ha avuto un asilo e molte mamme la conoscono.

Che dire lei: non c’è dall’11 marzo ma è ancora viva tra noi e ha creato Salotto Rosa ovvero un’associazione per aiutare le donne con il tumore al seno.

Questo grande evento a Ladispoli in sua memoria con balli dei suoi allievi.

Chi è Tiziana Errani ? Una donna e concittadina che ha dato tutto e tanto per tutti concludo dicendoti come ogni volta che ci salutavamo ciao T”

Daniela Misseri