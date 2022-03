Domenica ecologica, il bilancio di Roma Capitale - Terzo Binario News

Nella giornata di ieri, in occasione della quarta “Domenica ecologica”, la Polizia Locale di Roma Capitale ha svolto i consueti controlli previsti per il rispetto dell’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n 42 dell’11 marzo 2022 , con un servizio di vigilanza, per entrambe le fasce orarie, nel perimetro individuato all’interno della Z.T.L. “Fascia Verde”.

Oltre 800 le verifiche eseguite dalle pattuglie nell’intera giornata: circa 70 le irregolarità riscontrate.