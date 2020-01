Domenica ecologica": effettuati circa 2300 controlli, 301 le violazioni contestate - Terzo Binario News

Nella giornata di domenica 19 gennaio, in occasione della prima delle quattro “Domeniche ecologiche” programmate, la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto mirati controlli per il rispetto del provvedimento emanato ai fini della prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento atmosferico, effettuando una vigilanza specifica, in entrambe le fasce orarie, nel perimetro individuato all’interno della Z.T.L. “Fascia Verde”.

Gli agenti hanno eseguito in totale circa 2300 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando complessivamente 301 violazioni.

Si registra un numero di violazioni piuttosto omogeneo tra le due fasce orarie: dalle 7.30 alle 12.30 sono state elevate 149 sanzioni , mentre nel pomeriggio, a partire dalle 16.30 e fino alle 20;30 , le pattuglie hanno rilevato 152 infrazioni.