Domenica alla Sala Granari off a Civitavecchia viaggio tra le colonne sonore col coro Epikanten • Terzo Binario News

Domenica 16 marzo alle ore 18:30 alla sala Granari Off in Civitavecchia avrà luogo il concerto del coro Epikanten.

Nato nel 2021, composto da circa 40 elementi, affiancati da un ensemble strumentale e diretto dal Maestro Valerio Lorenzo Giannella, vi condurrà in un viaggio musicale con una scaletta di circa dodici brani riarrangiati e adattati appositamente per l’occasione, che affronta le colonne sonore dei film e videogiochi più noti di sempre come Skyrim, Il Gladiatore, Final Fantasy e Harry Potter.

Per gli appassionati di film, videogiochi e non solo non resta che accorrere numerosi. I posti disponibili sono limitati.

Per la prenotazione e il ritiro dei biglietti è possibile contattare il Coro Epikanten sui canali social, come Instagram e Facebook, oppure rivolgersi presso il pub Re-Cycle in via Monte Grappa 20, tutti i giorni a partire dalle ore 19:30 escluso il mercoledì.