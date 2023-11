Domenica al Museo, Agostino De Angelis pronto ad incantare Cerveteri • Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 5 novembre, ingresso gratuito

In occasione dell’appuntamento #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia ha promosso due appuntamenti culturali ideati dall’attore e regista Agostino De Angelis, organizzati dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron e dall’Academy for Theater and Cultural Heritage, che si realizzeranno domenica 5 novembre 2023 all’interno dei due più importanti siti etruschi nel territorio di Cerveteri: la Necropoli della Banditaccia e il Museo Nazionale Cerite.

Agostino De Angelis ritorna a Cerveteri dopo aver calcato i palchi di alcuni dei più suggestivi luoghi storici d’Italia con due appuntamenti culturali gratuiti: “Virgilio il Poeta che cantò l’Antica Agylla – Caere: Eneide, viaggio di un Eroe” performance teatralizzata che si realizzerà alle ore 11.00 all’interno del sito Unesco Necropoli Etrusca della Banditaccia e la performance teatralizzata “Eufronio racconta la Guerra di Troia” alle ore 16.00 all’interno del Museo Nazionale Cerite in occasione della chiusura della mostra “Màchaira: la strage di Troia”.

L’appuntamento della mattina alla Necropoli, che in caso di maltempo si realizzerà all’interno della stessa nella sala Mengarelli, è dedicato al più grande poeta latino Publio Virgilio Marone che rappresenta il “padre-poeta” di Cerveteri poiché nei versi sublimi del suo Poema l’ Eneide identifica la memoria stessa della città etrusca; infatti saranno interpretati passi scelti dai libri del poema. Nel pomeriggio invece all’interno del Museo, davanti ai due più importanti reperti esposti, i capolavori greci dell’artista ateniese Eufronio, del VI secolo a.C., il Cratere e la Kylix, celebri ceramiche a figure rosse su fondo nero in cui sono raffigurate con grande potenza evocativa, alcune tra le pagine più drammatiche della guerra e della caduta della città di Troia, saranno interpretati passi tratti dall’Iliade, frammenti di una lontana ed eroica storia, che tanto attrae e affascina l’uomo odierno. Due appuntamenti per un’esperienza unica alla scoperta delle origini della nostra civiltà, tra il fascino della narrazione mitologica e le testimonianze monumentali con il patrocinio gratuito di Regione Lazio e Comune di Cerveteri.

Insieme a De Angelis in scena Gabriele Campagna, Eleonora Pini, Stefano Ercolani, Simona Gennaretti, Samira Ercolani e gli allievi del Corso di Cinema Santa Marinella Viva di Sonia Signoracci, Monia Marchi, Giacomo Costanzo, Riccardo Frontoni, Andrea Vella, Nerina Piras, Riccardo Domini, Filippo Soracco.

Per tutti gli appuntamenti culturali che l’Associazione svolge con il regista De Angelis nei più prestigiosi luoghi storico archeologici su tutto il territorio nazionale ha il supporto culturale di: Etru Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Rivista Archeologia Viva, Firenze ArcheoFilm Festival, tourismA, Istituto di Stato per la Cinematografia e televisione “R. Rossellini” di Roma, Centro Studi “Ignazio Silone”, Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa.