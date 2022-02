Domenica al Claudio di Tolfa vanno in scena le canzoni e gli stornelli romaneschi - Terzo Binario News

Proseguono gli appuntamenti al teatro Claudio di Tolfa, oltre a quelli in calendario nel cartellone della stagione firmata dalla direzione artistica di Simona De Paolis.

Questa domenica 13 febbraio c’è grande attesa nel paese collinare per lo spettacolo dedicato alla canzone e agli degli stornelli romani che sarà di scena alle ore 17.

Con i costumi tipici del musical Rugantino, la musica tutta dal vivo, arrangiata ed eseguita dal maestro Fabrizio Masci, verrà proposto al pubblico presente tutto il repertorio di canzoni romane tradizionali soprattutto di stampo allegro come “Tanto pe’ cantà, Nannì, L’Aricciarola, La Società dei magnaccioni, Roma forestiera, Sora Menica, Fiori Trasteverini ecc… “, ma soprattutto gli stornelli che gli artisti, scendendo dal palco interpretano in mezzo al pubblico.

Ampio spazio anche alle canzoni classiche romane come “Chitarra romana, Roma nun fa la stupida stasera, Arrivederci Roma, Vecchia Roma, Barcarolo Romano, Quanto sei bella Roma, ecc…”

Non mancheranno durante la serata omaggi ai grandi interpreti della canzone romana: Alvaro Amici, Gabriella Ferri, Claudio Villa, Lando Fiorini con alcuni dei loro più celebri successi. Il gruppo degli Stornellatori è stato ospite al programma “Avanti un Altro” su Canale 5.

Per info e prenotazione posti 3384730777.