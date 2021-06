Domenica al Castello del Sasso il Duo Raffaelli – Mercando per il CaereMusica - Terzo Binario News

Nuovo appuntamento al Castello del Sasso con CaereMusica, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea ideata e diretta dal Consigliere comunale Mauro Porro, anche docente e compositore di musica.

Domenica 4 luglio, nel consueto slot orario delle ore 18:30, il Duo Raffaelli Mercando in concerto, con “La Voce Ritrovata”, un raffinato duo con Lucrezia Raffaelli, soprano, e Alessandro Mercando, pianista e docente di pianoforte all’Istituto superiore di studi musicali di Aosta.

In programma, brani di Claudio Perugini, Massimo Munari, Robert Schumann e Barbara Magnoni, oltre all’esecuzione di una composizione del Consigliere Porro, dal titolo “Una strana luce”. Come tradizione di CaereMusica, l’ingresso al concerto è gratuito.

“Anche in questa edizione la rassegna CaereMusica sta riscuotendo un ampio successo di pubblico – dichiara soddisfatto il Consigliere comunale Mauro Porro – la qualità degli artisti inseriti nel programma stanno riscuotendo, concerto dopo concerto, un interesse sempre maggiore da parte dei tanti appassionati di musica della nostra città e del territorio tutto. Nonostante il periodo estivo, e gli Europei di calcio attualmente in corso, anche in concomitanza delle partite della nostra Nazionale è infatti sempre stato importante il numero delle prenotazioni e delle persone che hanno assistito ai concerti in programma. Questo ovviamente, non può che inorgoglirmi, in quanto palese testimonianza di quanto siano di spessore gli eventi proposti e quanto sia attesa questa manifestazione che anche quest’anno, e di questo la ringrazio, ha ottenuto un importante contributo da parte della Regione Lazio”.

Nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid, per accedere al concerto è obbligatoria la prenotazione. Si può prenotare chiamando il numero 3346161081, oppure inviando un Whatsapp allo stesso numero. Seppur la nuova Ordinanza della Regione Lazio consenta di non indossare la mascherina protettiva nei luoghi all’aperto, per motivi di sicurezza si invitano gli spettatori a portarla con se e ad indossarla nel caso in cui venisse richiesta dall’organizzazione del concerto.

L’appuntamento successivo è fissato per il giorno domenica 11 luglio con il Duo Parisi Barboro.