Domenica 30 maggio si corre il “5000 di Montalto Marina” - Terzo Binario News

Dopo una lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, la Uisp e la Polisportiva Montalto, con il patrocinio del Comune di Montalto di Castro, hanno organizzato per domenica 30 maggio il “5000 di Montalto Marina”: la corsa podistica in occasione del 25esimo anno dalla fondazione della Polisportiva Montalto.

L’appuntamento è alle ore 8:30 in via Arbea a Marina di Montalto dove gli atleti verranno accreditati per la formazione delle griglie di partenza con il ritiro del pettorale e la maglia tecnica commemorativa dei 25 anni.

La competizione prevede un percorso di cinque chilometri lungo il litorale del capoluogo.

«L’evento – commenta l’assessore allo sport Giovanni Corona – verrà svolto rispettando le normative anticovid. Ci tengo a ringraziare la Polisportiva e la Uisp insieme ai quali durante l’estate riproporremo le gare rinviate causa Covid durante l’inverno, tra cui anche l’ormai classica “Maratonina”, che vedrà la sua 26esima edizione il 20 giugno prossimo. Il 5mila di Montalto Marina ci rende particolarmente orgogliosi – conclude Corona – poiché sarà la prima gara nella provincia di Viterbo dall’inizio della pandemia e grazie alla quale prenderà il via anche il Corrintuscia 2021».