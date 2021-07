Domani vento forte su Civitavecchia - Terzo Binario News

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha diramato per domani 1 agosto un’allerta di colore giallo anche sul territorio di Civitavecchia.

Secondo il bollettino, dalla tarda mattinata di domani e per le successive 18-24 ore si prevedono venti forti a burrasca sud-occidentali.

Si invita pertanto a prestare la massima attenzione allo stato del mare e si raccomanda, come sempre, di bloccare o non esporre all’esterno, in particolar modo su davanzali, balconi o terrazzi, oggetti che, cadendo, potrebbero rappresentare un pericolo per i passanti o per la circolazione stradale.