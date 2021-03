Domani torna nei municipi dispari “Il Tuo quartiere non è una discarica”: si conferisce nonostante la zona rossa - Terzo Binario News

Campagna organizzata da Ama e Tgr Lazio

Domani mattina torna nei municipi dispari la campagna “Il Tuo quartiere non è una discarica”, organizzata da AMA e TGR Lazio.

Tutti coloro che desiderano consegnare gratuitamente ad AMA rifiuti particolari e ingombranti potranno farlo muovendosi solo per questo appuntamento, già programmato da tempo, in deroga alle limitazioni alla circolazione di veicoli e persone previste anche dal blocco del traffico privato all’interno della fascia verde disposto per la giornata di domenica 21 marzo.

Come concordato con l’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, con le Autorità di Pubblica Sicurezza e disposto da Ordinanza della Sindaca limitatamente alla fruizione di questa iniziativa ,i cittadini potranno quindi conferire in modo corretto tutti quei materiali che non devono essere gettati nei cassonetti stradali né abbandonati su strada..

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Dalle 8 alle 13, l’azienda metterà a disposizione eco-stazioni mobili allestite per l’occasione e alcuni Centri di Raccolta fissi (l’elenco è consultabile sul sito www.amaroma.it) presso cui i cittadini potranno consegnare i tradizionali rifiuti ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.), le apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti RAEE: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) e i materiali particolari (contenitori con residui di vernici e solventi, oli e batterie esauste, ecc).

Nel raccomandare ai cittadini di utilizzare la postazione di raccolta più vicina alla propria abitazione AMA ricorda che, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, in tutti i siti saranno come sempre adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. L’azienda per questo invita i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dagli stessi utenti, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza.

Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno, come sempre, differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.