Domani torna il Santa Marinella Solidale - Terzo Binario News

Sabato 15 maggio nella sede comunale di Santa Marinella, in via Cicerone 25, si svolgerà una nuova giornata di solidarietà promossa dall’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Pietro Tidei con una distribuzione di pacchi alimentari.

L’iniziativa, che come sempre ha lo scopo di fornire un piccolo aiuto ai concittadini che si trovano in una situazione di momentanea difficoltà economica, questa volta è stata resa possibile oltre che con i fondi comunali anche grazie alla generosità e di tanti cittadini che hanno contribuito donando generi alimentari e riempiendo i carrelli solidali posti in alcuni supermercati della zona.

La distribuzione che come sempre si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid avrà inizio alle ore 10 e si concluderà entro e non oltre le 12 e non saranno consegnati pacchi in giorni differenti da quelli stabiliti.

Il Sindaco Pietro Tidei