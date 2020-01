Domani Tolfa contro Cerveteri per il vertice della Promozione - Terzo Binario News

La capolista Cerveteri fa visita al Tolfa domani alle 14.30. Per i cervi, infatti, quella collinare è una trasferta che pesa in classifica perchè in caso di vittoria si porterebbero a 8 punti di vantaggio dai biancorossi chiamati a vincere se vogliono cullare ambizioni di primato.

Mister Fracassa ha studiato l’avversario preparando il match nei dettagli, lavorando sul tipo di approccio da apporre alla squadra di Pacenza. Una gara quindi che regalerà spettacolo ed emozioni e che, come ogni domenica, vedrà il pubblico delle grandi occasioni. Per spingere i verdeazzurri al successo ci vorrà una prestazione cuore e gambe e per Castelletti e compagni è la prova del nove, un altro test per conoscer quali siano realmente le potenzialità dei verdeazzurri.