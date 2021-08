Domani sera gli Elementz aprono Tolfarte 2021 - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

A Tolfa è conto alla rovescia per il diciassettesimo appuntamento con “Tolfarte”. Il Festival internazionale entrerà nel vivo sabato e domenica, ma già domani, venerdì 6 agosto, ci sarà una serata inaugurale incredibile, grazie alla spettacolare esibizione della compagnia “Elementz”.

Gli acrobati, reduci da Dubai, Disneyland Paris e il Carnevale di Venezia, volteggeranno sulla testa di 500 spettatori seduti dalle 21.30 in piazza Vittorio Veneto, appositamente allestita con una enorme gru. “Journey” è il titolo dello spettacolo della Compagnia Elementz, un team di performer, coreografi, ballerini e digital designer.

La serata sarà all’insegna della magia che da sempre contraddistingue il Festival, ma anche della sicurezza e della prevenzione, grazie alla macchina organizzativa del Festival che sta contingentando la location e ha organizzato l’ingresso tramite prenotazione e con l’obbligo di esibizione del Green Pass. Necessario anche in caso di tampone negativo.

L’edizione 2021 della kermesse inonderà le location del centro collinare e dintorni con la sua tradizionale moltitudine di eventi tra arte acrobatica e circense, musica, teatro, mostre di arte visiva, incontri letterari, Forest therapy e l’amatissima selezione di artigianato artistico, che quest’anno sarà ambientata in una apposita area dedicata. Tutti gli spettacoli saranno accessibili su prenotazione al link https://www.ticketino.com/it/Event/TolfArte/143986 oppure presso il desk TolfArte allestito in piazza Vittorio Veneto.

Tra gli spettacoli del week-end, spicca il ritorno al Festival del grande Giobbe Covatta, con “La Divina Commediola”,in scena sabato 7 agosto nell’Anfiteatro della Villa Comunale – Parco Fondazione CARICIV. Sul palco, il grande comico napoletano porterà la sua personale versione della Divina Commedia, totalmente dedicata ai diritti dei minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade nei suoi spettacoli, i temi sono profondi e seri, e vogliono contribuire a diffondere una cultura di rispetto, di pace e di uguaglianza per tutte le nuove generazioni. Sempre il 7 agosto arriva per la prima volta a Tolfa il brillante Saverio Raimondo, l’attore che ha conquistato il pubblico di Netflix e della tv, con il suo spettacolo di stand-up comedy “Risate finte” ad alta comicità.

Grande novità dell’edizione 2021, il salotto letterario organizzato da TolfArte in collaborazione con il Festival Tolfa Gialli&Noir sia sabato 7 che domenica 8 agosto, dalle ore 19 in Piazza Bartoli. Attesi protagonisti insieme allo scrittore Gino Saladini, autore di “Roma giungla”, la scrittrice Maria Grazia Calandrone con il suo libro “Splendi come vita” e Anthony Caruana con il suo romanzo ‘’Contorni opachi” che presenterà dialogando con lo stesso Saladini tra musica e parole.

Tra gli altri artisti in programma l’8 agosto il concerto della storica band Ciao Rino, il ritorno dei Ritratti Musicali di Daniele Romeo che interpreterà in musica l’essenza di ciascuno spettatore, lo spettacolo sognante della Nuvola Girovaga, il cantautore Vincenzo Bencini e il bandoneonista argentino Ricardo Badaracco con uno spettacolo dedicato a Astor Piazzolla, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. E ancora, in evidenza, gli spettacoli di Creme & Brulè, Lucignolo, Buz l’uomo uccello e la coinvolgente street band Lestofunky.

Altre novità di questa edizione sono le attività multidisciplinari sperimentale a contatto con la natura del territorio, al Boschetto e al Parco della Pace, che porteranno gli spettatori – grandi e piccoli – a riscoprire il valore della natura attraverso esperienze innovative e a stabilire un nuovo contatto con luoghi. Tra queste: A piedi nudi nel Parco, il percorso sensoriale per bambini costruito e inaugurato al Parco della pace, curato dagli psicoterapeuti esperti di Forest Therapy Barbara Loffari e Giorgio Conti; Walk in Art, la passeggiata storico-artistica per il Centro Storico di Tolfa tra i vicoli e le leggende segrete del Paese, a cura del Direttore scientifico del Museo Civico di Tolfa Giordano Iacomelli e con la performance di Daniela Barra; il Bagno di Bosco e Concerto di Archi presso il Boschetto a cura di Chromatic Trio, e curato dagli psicoterapeuti esperti di Forest Therapy.

Grande attesa anche per la sezione dell’Arte Visiva che aprirà al pubblico sabato 7 e domenica 8 agosto dalle ore 18, nei due palazzi storici del Centro Storico. Palazzo Buttaoni ospiterà la tradizionale collettiva di fotografia e pittura: protagonisti l’artista minimale italo-tedesco Flavio Apel, l’artista multidisciplinare Stefania Camilleri, il fotografo ritrattista Alessio Mingiardi, i pittori Daniel Airi, Melita Olmeda e Kevin Superichi.

Nel suggestivo Palazzo dell’Orologio, gli spettatori potranno esplorare la personale dell’artista Marco Murri e le opere scultoree di Gilberto Piermarocchi. Domenica 8 alle 22.30, il Palazzo ospiterà la performance dedicata a Dante Alighieri dell’attrice Daniela Barra, con la partecipazione di Silvia Layla.

Il 7 e 8 agosto dalle 16.30 alle 19 torna anche la fortunata sezione TolfArte Kids: il festival a misura di bambino, ambientato anche per questa edizione nella splendida cornice del Polo Culturale/Museo Civico di Tolfa.