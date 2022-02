Domani sciopero nazionale del Tpl di 4 ore - Terzo Binario News

Csp Civitavecchia ricorda l’agitazione sindacale indetta per domani

TRASPORTO PUBBLICO – Giovedì 3 febbraio 2022 – L’organizzazione sindacale USB ha proclamato per Venerdì 4 febbraio 2022 una giornata di sciopero nazionale di quattro ore nel trasporto pubblico locale, dalle ore 08:30 alle ore 12:30. L’iniziativa di astensione del lavoro viene proclamata per protestare contro le decisioni assunte dal Governo in merito alla programmazione del piano economico di investimento mirato al superamento della criticità dei servizi pubblici essenziali del Paese quali trasporti, scuola e sanità.

Nella giornata dello sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili.

La presente comunicazione è resa ai sensi e per gli effetti della Legge 83/2000 sui servizi pubblici essenziali.

Ci scusiamo per il disagio.

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl