Domani sant'Egidio porta i doni nelle carceri di Civitavecchia - Terzo Binario News

Mercoledì prossimo 5 gennaio le porte dei due Penitenziari di Civitavecchia, il Nuovo Complesso in Via Aurelia Nord e la Casa di Reclusione in via Tarquinia, si apriranno ai volontari della Comunità di Sant’Egidio che porteranno ad ogni detenuto un regalo natalizio ed un messaggio di auguri.

Mercoledì mattina i volontari incontreranno i detenuti in diverse sezioni del Nuovo Complesso, tra cui la sezione femminile e l’infermeria dove sono reclusi i detenuti malati, mentre il pomeriggio al “Giuseppe Passerini” di via Tarquinia oltre la distribuzione natalizia ci sarà una tombolata per sottolineare la gioia dello stare insieme in serenità.

Questa iniziativa si colloca in un insieme di incontri organizzati dalla Comunità nel periodo natalizio a Civitavecchia: i pranzi di Natale il 25 dicembre nella sala Giovanni Paolo II alla Cattedrale e nella Parrocchia San Giuseppe di Campo dell’Oro, le feste con le distribuzioni di generi alimentari e doni natalizi a tante famiglie italiane e straniere che vivono in condizioni di povertà, ai senza dimora, agli anziani di Vila Santina ed a quelli che vivono a casa in condizioni di fragilità.

Nel tempo della pandemia Covid-19 Sant’Egidio non ha dunque rinunciato ad incontrare tante persone povere e marginali, per la strada o chiuse in tante strutture.

Certamente lo ha fatto nello stretto rispetto di tutte le norme di prevenzione anti-COVID19, ma anche pensando che il Natale, festa della famiglia, diventa particolarmente doloroso per chi è lontano dai propri cari, come i detenuti. Proprio quando sembrava che la vita stesse tornando alla normalità, con la ripresa di alcune attività esterne e con il rientro dei volontari, seppure ridotto, ecco che con la nuova ondata di contagi le carceri sono tornate a chiudersi, con il carico di isolamento, solitudine e paura. È per questo che la Comunità di Sant’Egidio ha pensato a un gesto di vicinanza che potesse raggiungere il maggior numero di detenuti possibile, riuscendo ad arrivare in questo Natale 2021 a 12.000 sul totale di 54.000 detenuti in Italia. Più di un detenuto su 5 ha ricevuto un regalo e oltre 3500 un pasto con pietanze tipiche delle festività nelle carceri del Lazio, Abruzzo, Liguria, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Campania. Il carcere è luogo di marginalità estrema, ma non può e non deve essere un’isola in cui nessuno entra; è una periferia oltre la periferia, piena di periferici che aspettano di essere visitati e accolti.

La Comunità di Sant’Egidio auspica un uso ridotto della carcerazione in favore delle misure alternative, seguendo l’orientamento degli ultimi anni che ha visto crescere il numero di coloro che espiano la pena con misure alternative al carcere. A Civitavecchia, per esempio, la Comunità gestisce una casa che accoglie i detenuti nel loro ultimo periodo di detenzione in misura alternativa. La Comunità di Sant’Egidio è impegnata inoltre nell’accoglienza e nel sostegno alle famiglie, perché ad ognuno possa essere data una nuova possibilità per superare gli errori ed avere una speranza. Si tratta quindi di un impegno culturale di vasto respiro, che indirizzi alla piena re-integrazione chi ha fatto esperienza del carcere, in una società aperta.