Domani riapre l’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova a Cerveteri, conclusa la prima parte dei lavori • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti annuncia la riapertura a pieno regime del Centro di Raccolta comunale

Torna operativa a pieno regime l’Isola Ecologica di Via Settevene Palo a Cerveteri. A partire da domani, giovedì 13 luglio, il Centro di Raccolta comunale tornerà ad operare a ranghi completi, pronto a ricevere, sempre correttamente già differenziati, ogni tipologia di rifiuto.

Nei giorni scorsi il Centro è stato oggetto di importanti lavori di restyling, un’opera realizzata a costo zero da parte del Comune di Cerveteri, che ha saputo cogliere e sfruttare nel migliore dei modi un contributo pari a 100mila euro proveniente dalla Città Metropolitana di Roma Capitale dedicato proprio alla realizzazione di opere migliorative per i Centri di raccolta comunali.

Nel dettaglio, i lavori svolti, dei quali si è appena conclusa la prima fase, consistono nella pavimentazione dell’area, nel rifacimento della recinzione perimetrale, nella realizzazione di un nuovo eco-sportello e la realizzazione di una nuova tettoia, che andrà a dare riparo ai contenitori di rifiuti speciali.

“Dopo alcuni giorni di apertura a servizi ridotti, ora l’Isola Ecologica della nostra città è pronta a tornare operativa al 100% e attrezzata a raccogliere ogni tipologia di rifiuto, con le stesse identiche modalità e orari che garantiva prima dei lavori – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che tra le sue Deleghe detiene anche quella dell’Igiene Urbana – in questi primissimi giorni di incarico della nuova Ditta, la Rieco spa, stiamo avendo un dialogo estremamente proficuo: il cambio di passo si è immediatamente visto e questo non può che rappresentare un motivo di soddisfazione per l’intera Amministrazione comunale. Testimonia come la gara d’appalto che abbiamo indetto abbia portato i suoi frutti e che la ditta individuata è pronta a soddisfare le esigenze della nostra città”.

“I lavori all’Isola Ecologica non sono ancora terminati totalmente – conclude il Sindaco Gubetti – e proseguiranno a breve. Avremo un Centro più accogliente e soprattutto più sicuro, sia per l’utenza che per il personale impiegato al suo interno”.